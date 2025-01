A legújabb Mortal Kombat 1 előzetesen a Terminator és Conan, a barbár is felbukkan

Egy friss előzetest kapott a Mortal Kombat 1 Pro Competition második évada, aminek a célja leginkább a versenyhez kapcsolódó hírverés növelése volt, ugyanakkor a Netherrealm Studios nem hagyta kihasználatlanul a lehetőséget.

Olyannyira nem, hogy a felvételen két megjelenés előtt álló karaktert is mutogatnak a rajongóknak, így megjelenik például Conan, a barbár, valamint, akik az elkövetkezendő hetekben érkeznek meg a nagy bunyóhoz.Természetesen a T-1000-es - akit Robert Patrickról mintáztak, sőt hősünk a hangját is adta a karakternek - később külön bemutatót is kap, most csak megmutatkozik egy picit, hogy megnyugodjanak a rajongók: nem feledkeztek meg róla a készítők.

