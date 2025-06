A legújabb Battlefield 6 gameplay azonnal elkápráztatja a Battlefield 3-rajongókat

A kikacsintások után a Battlefield-sorozat is visszatér idén a modern hadviseléshez, és egy friss gameplay felvétel alapján örülhetnek majd a harmadik és a negyedik rész rajongói, hiszen az új epizód arra hajaz.

Méghozzá nem is kicsit, hiszen amint az alábbi kiszivárgott videón is láthatjuk, a Battlefield 6 ugyanolyan közel-keleti háttérrel és klasszikus akciókkal kecsegtet majd nekünk, mint annak idején például a Battlefield 3, noha ahhoz képest azért nyilván vannak újabb játékelemek, sőt a grafika és a rombolás is egy újabb szintre lép majd.Az alábbi videó egyébiránt, amely május 23. és 26. között zajlott, és a helyetekben mi mielőbb megnéznénk, mert nem biztos, hogy az EA sokáig hagyja a kiszivárgott videót a Youtube-on.