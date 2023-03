A Lego Racers emlékei előtt tisztelegve bemutatkozott a Lego 2K Drive autós játék

Egészen meglepő, de annál örömtelibb projekttel rukkolt elő a 2K Games csapata, akik úgy döntöttek, hogy belecsapnak egy kicsit a Lego-kultusz továbbörökítésébe, és ennek apropójából felélesztik egy kicsit a klasszikus Lego Racers szunnyadó szellemét.

Az eredmény a Lego 2K Drive lett, ami a tervek szerint egy nyitott világú autós játékként érkezik, a főszerepben árkád élménnyel, valamint azzal a nem titkolt opcióval, hogymajd - méghozzá ezernél is több alkatrészből.A versenyeket egyedül vagy mások társaságában is élvezhetjük majd, sőt a nyitott világban rengeteg kihívás és mini-játék is vár ránk, a legjobb az egészben viszont, hogy minderre már nem is kell sokat várnunk, hiszen a Lego 2K Drive május 19-én érkezik PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re.

Nézd nagyban ezt a videót!