A Lego 2K Drive és a Shadow of the Tomb Raider is a Game Passre tart

A Microsoft bejelentette az Xbox Game Pass konzolra, PC-re és Xbox Cloud Gamingre szánt következő címeinek sorát, van köztük Lego 2K Drive, EA Sports PGA Tour, Harold Halibut és Shadow of the Tomb Raider.

A Superhot: Mind Control Delete című indie akció ma csatlakozott az előfizetéses szolgáltatáshoz, aszámíthatunk. Április 4-én (csütörtök) csatlakozik a Lil Gator Game és az EA Sports PGA Tour.Őket követi a Kona és a Botany Manor április 9-én (kedd), a Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition április 11-én (csütörtök), majd a Harold Halibut április 16-án (kedd). Április 15-én (hétfő) pedig búcsúzik a Game Passtől az Amnesia Collection, az Amnesia: Rebirth, a Back 4 Blood, a Phantom Abyss, a Research and Destroy és a Soma.