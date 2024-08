A legélethűbb játék lehet a franchiseban az NBA 2K25

A 2K új játékélményt érintő fejlesztéseket és funkciókat jelentett be az NBA 2K25 -höz PS5-re és Xbox Series X|S konzolokra, valamint PC-re: valós NBA kosarazókról készültek az animációk és egy vadonatúj labdapattogtató motort vezettek be.

Összesen 9 ezer új, ún. ProPLAY animációt adtak hozzá valós játékosok mozgását beépítve, ebből 1.500 labdapattogtatás, 1.100 egyedi dobásanimáció és több, mint 1.300 labdán kívüli animáció. Az NBA 2K25 a játék 15 évének egyik legnagyobb újításával érkezik, azláthatunk majd.A szeptember 6-án érkező cím tartalmaz egy friss Learn 2K módot is, mellyel mindent megtanulhatunk a játék alap mechanikájától kezdve a legprofibb mozdulatokig. A PS4, Xbox One és Switch felhasználóknak sem kell szomorkodniuk, a dobásidőzítést, a dobásmegszakítást és az új MI játékmenetet ők is megkapják.

Nézd nagyban ezt a videót!