A kulisszák mögé vezet minket a legújabb Five Nights at Freddy's videó

Már most biztosak lehetünk benne, hogy óriási siker lesz a Five Nights at Freddy's mozifilm, amit a Universal Pictures is érezhet, ezért újabb videó elkészítésére kérte fel a Blumhouse Productions csapatát.

Ennek az eredménye lett az alábbi felvétel, ami a kulisszák mögé igyekszik elvezetni minket, így nemcsak újabb jeleneteket láthatunk a filmből, hanem, így Freddy-ről, Bonnie-ról, Chicáról és Focy-ról.A Five Nights at Freddy's mozifilm megjelenése már itt van a kanyarban, ha minden a tervek szerint alakul, akkor október 27-én érkezik meg a mozikba és a Peacockra, tehát pár nap és már láthatjuk is a végeredményt.

Nézd nagyban ezt a videót!