A következő God of War-játék már vélhetően csak PS6-ra jelenik meg

Minden jel arra utal, hogy a Sony Santa Monica csapata keményen dolgozik a következő God of War-játékon, lévén több álláshirdetést is feladtak, amelyből az derül ki, hogy egy újgenerációs címen dolgoznak.

Hogy egészen pontosak legyünk, egy next-gen történetközpontú harci játékról szóltak az ajánlatok, ami nyilván bármi más is lehetne, de tekintve az eladásokat és Kratos kalandjainak népszerűségét, balgaság lenne nem egy új God of Warra gondolni, ami ígyMivel a Sony vélhetően 2028 tájékán dobja majd piacra a PS6-ot, ezért teljesen normális, hogy már most tervezik hozzá a játékokat, és elég nagyot ütne nyitócímként egy vadonatúj God of War - még ha az vélhetően már szakítana is az északi mitológiával.