A Konami és a Capcom veteránja védelmébe vette az Assassin's Creed Shadows-t

Az Assassin's Creed Shadows a bejelentése óta nehéz időszakon megy keresztül, leginkább mert a játékban egy egyébként valós, egykoron létező színes bőrű főhős szerepel és az első trailer után "woke"-nak nyilvánították sokan a címet.

A bemutatást követően néhány napon belül a YouTube-on több mint 500 ezer dislike érkezett a trailerre és ez még csak a kezdet volt. Később a Ubisoft vezérigazgatója, Yves Guillemot elítélte a játék ellen irányuló gyűlöletkeltést, most pedig egy veterán fejlesztő (Street Fighter, Mega Man, Resident Evil és a The Legend of Zelda) emlékeztetett: "."Yoshiki Okamoto az azóta priváttá tett YouTube-videójában elmondta, hogy tisztában van az Assassin's Creed Shadows "visszhangjával", azonban "pozitívabb szemszögből" nézi a dolgokat. Azzal példálózott: még ha Oda Nobunaga családi címere fejjel lefelé is van, az csak a játékban van, ez nem befolyásolja, hogy mennyire szórakoztató.Beszélt arról is, az, hogy két főszereplő van, jó dolog, és arra ösztönzi a játékosokat, hogy gondolkodjanak el azon, hogy melyik karakter és stílus lenne előnyösebb a játék bizonyos részeinek teljesítéséhez. A Shadows-t az egyik játékához, a Genji: Dawn of the Samuraihoz hasonlította, amely szintén hasonló korban játszódott és úgyszint két főszereplővel rendelkezett.

