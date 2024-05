A Kék Bogár rendezője állt a Just Cause mozifilm mögé

Bár többször is felmerült már a Just Cause mozifilm elkészülésének lehetősége, azonban a Square Enix nem talált megfelelő embert arra, hogy gatyába rázza a projektet, de most úgy tűnik, hogy végre minden megváltozott.

A hírek szerint ugyanis végre tényleg elkészülhet a Just Cause mozifilm, hiszen, illetve azt, hogy képernyőre viszi a franchise-t, ami egy ideje már készült a Constantin Films berkein belül, de nem lennénk meglepve, ha a rendező érkezésével ők kikerültek volna a képletből.A The Hollywood Reporter jelentése szerint a film mögé a Universal Pictures állt be és olyan nevek csatlakoztak Soto mögé, mint Kelly McCormick és David Leitch, akik korábban producerként a Nobody és a The Fall Guy című filmeken dolgoztak együtt. Izgatottan várjuk a további híreket!