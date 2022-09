A karakterekre koncentrál a New Tales from the Borderlands legújabb előzetese

A Telltale Games epizodikus, narratív kaland sci-fi játékának a második epizódja, a New Tales from the Borderlands a legújabb előzetesében a vadiúj hőseire helyezi a hangsúlyt, elnézve a látottakat, őrült fazonokból most sem lesz hiány.

Az új rész egy teljesen új sztoriszállal érkezik, természetesen a szériára jellemző bárgyú humor és a régi karakterek is visszatérnek. Az új epizódbanAnuradha Dhar egy igazi kocka, aki a békés megoldások híve, vele fogunk különféle rejtvényeket, puzzle feladványokat megoldani. Octavio Wallace Dhar, Anu fogadott bátyja, a csapat bohóca, Francine Miscowicz pedig a csapat technikusa, egy békés bolttulajdonos volt egészen addig, amíg át nem lőtték lézerrel a boltját.Játékmenet tekintetében a választható dialógusok visszatérnek, annyi újdonsággal, hogy mostantól nem látjuk majd, hogy melyik döntésünknek lesz hosszútávú következménye. A vicces párbeszédek mellett sem fogunk unatkozni, minijátékok, puzzle feladványok egyaránt várnak majd ránk. A New Tales from the Borderlands október 21-én érkezik PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re egyaránt.

