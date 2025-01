A kalandokról szól a legújabb Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii trailer

A közelgő megjelenés miatt folyamatosan szórja a friss kedvcsinálókat a Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii kapcsán a Sega és a Ryu Ga Gotoku Studio, így most egy újabb trailer érkezett a különleges kalózkalandról.

A videó leginkább a játék kalandozós részét igyekszik megmutatni nekünk, hiszen a főküldetések és a tengeri ütközetek mellett rengeteg kalandban lesz részünk, amelyekHa kíváncsi vagy a játék kalandos oldalára, bátran vess egy pillantást az alábbi kedvcsinálóra, miközben érdemes jegyezni, hogy a Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii megjelenése február 21-én lesz esedékes PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is.

