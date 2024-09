Hiába ígérték korábban 2024 őszére, a Private Division kiadója bejelentette, hogy a Weta Workshop sajnos nem tudja tartani korábbi vállalásait a Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game című videojátékkal.

Ennek megfelelően a Gyűrűk Ura univerzumában játszódó alkotásPC-n, PS5-ön, Xbox Series X/S-en és Nintendo Switch-en egyaránt, de más változással nem kell számolniuk a rajongóknak.A készítők a csúszáshoz annyit tettek hozzá, hogy azért tolják el a megjelenést, mert szeretnék, hogy aki belép ebbe a csodálatos világba, az igazán emlékezetes pillanat legyen számára, és elképzeléseik maximális megvalósítása érdekében inkább eltolták a megjelenést.