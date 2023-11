A jövő év második felére tolták az Attack on Titan VR-t

Sajnos nem tudja tartani a korábban kijelölt megjelenési dátumot az Attack on Titan VR, így hiába ígérték a készítők az idei év végére, a projekt sajnos csak valamikor jövőre, annak is a második felében futhat be hozzánk.

A hírt az UNIVRS közölte az Attack on Titan VR: Unbreakable kapcsán, amely eredetileg a 2023-as téli szezonban, azaz még idén év végén jelent volna meg, azonban maga a vezérigazgató, azaz Keigo Fujikawa közölte a nagyérdeművel, hogyEz közel egy teljes éves csúszást jelent, azonban a vezérigazgató szerint sajnos ez kell ahhoz, hogy a játékosok szerte a világon a legjobb minőségű tartalmat kaphassák majd Quest 2, Quest 3 és Quest Pro platformokon egyaránt.