A John Wick és a Deadpool 2 rendezője dolgozik a Gears of War mozifilmen

Minden jel arra utalt, hogy nagyszerű kezekbe került a Gears of War mozifilm elkészítése, lévén a The Hollywood Reporter szerint egy az akciófilmek világában igencsak nagy név csatlakozott a projekthez rendezőként.

Ő nem más, mint, és amennyiben valóban ő csatlakozik Jon Spaits-hoz, aki a Dűne-sorozat társírójaként a forgatókönyvért lenne felelős, akkor már most kijelenthetjük, hogy a siker receptje garantált.Hivatalos bejelentés természetesen továbbra sincs, arra viszont már mérget vehetünk, hogy a projekt mögé felsorakozott a Netflix, és bár filmről beszélhetünk, sokan mégis már most a következő The Last of Us-t látják a projektben.