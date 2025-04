A John Wick 5 bejelentése kifejezetten rossz hír a Ghost of Tsushima mozifilm számára

Hivatalosan is lerántották a leplet a John Wick ötödik részéről, amelyben Keanu Reeves és Chad Stahelski rendező ismét együtt alkothatnak, és bár nagyszerű hír ez a rajongóknak, egy videojátékos adaptáció számára azonban éppenhogy rosszat jelent.

Történetesen ugyanis, és bár emberünk állítólag már 2021 óta áll a projekt élén, az vélhetően nem nagyon mozdult még előre.Ennek az oka volt részben az is, hogy a rendező közben a Highlander munkálataiba is belefogott, és ez alaposan hátráltatta a Ghost of Tsushima filmet, ami most ismét háttérbe kerülhet, hiszen a John Wick 5 alighanem minden idejét elviszi majd a rendezőnek.