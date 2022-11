A jelek szerint jövőre nem lesz új Call of Duty

Minden jel arra utal, hogy az Activision a jövő esztendőben megtöri azt a 2005 óta folytatott hagyományt, miszerint minden egyes évben új Call of Duty-játékot dobnak piacra.

Az Insider Gaming belsős forrásai szerint ugyanis az Activision most, amihez nemcsak többjátékos-, hanem egyjátékos bővítmények is megjelenhetnek majd - noha azt azért ne felejtsük el, hogy mindez nem több egyszerű pletykánál.Amennyiben azonban a szivárogtatók nem tévednek, akkor a soron következő Call of Duty nem jövőre, hanem csak 2024-ben érkezik a Treyarch-tól, és mivel az Activision innentől kétévente rendeli be a sorozat aktuális epizódjait, ezért azután csak 2026-ban mutatkozhat be a Sledgehammer Games újdonsága.