A jelek szerint az EA Black Panther játéka nyitott világú lesz

Black Panther egy új álláshirdetés szerint nyílt világú játék lesz, ugyanis a Cliffhanger Gamesnél vezető sandbox dizájnert keresnek, a címet egyébiránt a Middle-earth: Shadow of Mordor veteránjai készítik.

A munkaköri leírás szerint a sikeres pályázók "fontos szerepet játszanak majd a találkozások, rendszerek és a játékmenet megtervezésében és feltöltésében egy." Ez a szerep szoros együttműködést igényel a tervezőcsapatokkal, az AI mérnöki- és a technikai művészeti részlegekkel - sorolják.A Cliffhanger Games 2021-ben alakult és Kevin Stephens vezeti, aki a Warneres Monolith főnöke volt a Middle-earth: Shadow of Mordor és a Middle-earth: Shadow of War fejlesztése során. A Cliffhanger csapatában olyan franchise-ok veteránjai is helyet kaptak, mint a Halo, a God of War és a Call of Duty. Black Panther játék a Marvel Games-szel együttműködésben készül és tavaly nyáron erősítették meg, hogy egy egyjátékos élményre számíthatunk.