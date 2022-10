A játék sztorijáról mesél a The First Descendant legújabb előzetese

A Nexon csapata egy új előzetessel érkezett a The First Descendant című sci-fi co-op lövöldéjükhöz, amiben a játék világáról, a történetről mesélnek, emellett új infókat is elhintettek nekünk a hamarosan béta fázisba lépő programról.

Az új előzetes a The First Descendant lore-t bővíti ki, a történet szerint az idegen bolygóról érkező megszállók, a Vulgusok a kolosszusokkal karöltve megtizedelték az emberi civilizációt. Az emberek végül a címadó Descendantek segítségével legyőzték a betolakodókat, viszont feltűnt a színen egy új fenyegetés, a videóban is felbukkanó Vulgus-vezér, Karel.A cinematic előzetes mellett. A béta során 10 hőst próbálhatunk majd ki, emellett a különféle fegyverekből, képességekből is kapunk egy kis kóstolót. Nem fogunk unatkozni, boss harcok és változatos küldetések várnak majd ránk. The First Descendant PC-re, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One és Xbox Series X|S konzolokra fog majd érkezni, az október 20-án kezdődő bétára pedig a játék Steam oldalán tudtok még mindig jelentkezni.

