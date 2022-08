A játék gonosztevőire koncentrál a Gotham Knights legújabb előzetese

A WB Games Montreal szuperhősös játékénak legújabb előzetesében a játék különféle ellenfelei és két legendás bűnöző, Harley Quinn és Clayface kapták a főszerepet, emellett végre kiderült a pontos megjelenési dátum is.

A nyílt világú akció RPG legújabb előzetese igencsak komorra sikeredett,, akik mindketten szerves részei annak a kiterjedt és szervezetten működő bűnözői körnek, akik a várost fenyegetik a játékban.A videóban a hidegvérű Mr. Freeze és és a baljós, titokban működő bűnözői csoport, a Court of Owls is tiszteletét teszi egy rövidke bemutató erejéig, továbbá a játék főhőseit, Batgirlt, Nightwinget, Red Hoodot és Robint is megcsodálhatjuk akció közben, amint harcba szállnak a gonosztevőkkel Gotham sötét utcáin.A gonosztevők mellett végre megjelenési dátumot is kaptunk, a Gotham Knights megjelenési időpontja október 21-re változott, tehát már négy nappal korábban belevághatunk majd az akcióba, a játék PlayStation 5, Xbox Series X|S és PC platformokra fog érkezni.

