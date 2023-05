A Hogwarts Legacy sikere nyomán készülhet egy Superman játék

David Zaslav, a Warner Bros Discovery vezérigazgatója a nemrégiben lezajlott Q1'23-as eredménybeszámolóban egy közelgő Superman-játék lehetőségéről beszélt, elképzelései szerint a Hogwarts Legacyhoz hasonlóan készülne, mivel az utóbbi sikere inspirálta.

Ha megnézzük a Hogwarts Legacy-t, a játék sikerének nagy része az, hogy belemegyünk. Ha játékos vagy, belemész a játékba és benne vagy abban a világban. Ez egyfajta új koncepció. Lehet, hogy a következő néhány évben elindítunk egy Superman-filmet és... az emberek több időt töltenek vele és több ember mélyül el a Superman világában és univerzumában.

Ez annak a mai bejelentésnek a nyomán érkezett, hogy a Hogwarts Legacy kiskereskedelmi eladásai meghaladták az 1 milliárd dollárt (337 milliárd 560 millió forint) és eddig több mint 15 millió darabot adtak el belőle világszerte. Zaslavhas úgy véli, hogy a Warner Bros. hasonló mérföldkövet érhet el más IP-ivel is, ugyanis a vállalat ugyanis nem csak 11 különböző stúdiót birtokol, de teljes kontrollt is gyakorol a tulajdonában lévő IP-k felett.A vezérigazgató így fogalmazott:A vezérigazgató azt is felsorolta, hogy ugyanezt megteheti a Warner tulajdonában lévő más IP-kkel is, mint például a Trónok harca, vagy lényegében bármi más a DC univerzumában. A Marvel jelenleg a Disney tulajdonában van, amelynek beleszólása van abba, hogy a Marvel jelenleg mit tehet és mit nem tehet az IP-ivel.