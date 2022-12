A High on Life alkotója tudta, hogy nem fog mindenkinek tetszeni a játék

High on Life és a Rick and Morty társalkotója, Justin Roiland azt mondta, hogy ő és a Squanch Games fejlesztőcsapata tudták, hogy egyes játékosok "csak utálni fogják" a nemrég megjelent FPS-t, mivel jelenleg ez a jelenlegi legnépszerűbb a Game Passon.

Bizonyos értelemben ez nagyon jó marketing. Valaki csak meglátja és felvonja a szemöldökét, de ha Game Pass előfizető, egyszerűen letöltheti és belemerülhet, és úgy érzem, ezzel megnyeri a tetszését.

Az Xbox programozási igazgatójával, Larry Hrybel egy podcastban Roiland elmagyarázza, hogy a Squanch fejlesztőcsapata hogyan számított a High on Life változatos reakciójára. "Tudtuk, hogy ez egy polarizáló játék lesz" - mondta Roiland. "Ezt már régóta tudjuk. Lesznek, akik szeretik ezt a dolgot, aztán lesznek, akik egyszerűen utálják, ugyanazon okokból, mint akik szeretik."Roiland arra a hírre is reagál, hogy a High on Life felkerült a Game Passra, ahol minden idők legnépszerűbb kiadása lett és a Mojang Minecraftját is megelőzte. Roiland szerint a Game Pass "igazán jó marketing", amely segíthet átalakítani azokat a felhasználókat, akik egyébként ambivalensek egy játékkal kapcsolatban. Szerinte ez egy hozzáadott érték, mert sok ember van, aki egyébkéntAz alkotó így fogalmazott: