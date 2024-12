A héten jön az ingyenes Gran Turismo 7

A Sony december 6-án kiadja a Gran Turismo 7 ingyenes próbaverzióját, a My First Gran Turismo címet viselő verzió PS4-re és PS5-re lesz elérhető a PlayStation Store-on keresztül.

A My First Gran Turismo három versenyt, három időmérést, három zenei raliversenyt és egy teljes körű licenctesztet tartalmaz. Emellett 18 autóval rendelkezik és kipróbálható a Kyoto Driving Park, a Deep Forest Raceway és a Trial Mountain Circuit.Ráadásul a My First Gran Turismo teljes PlayStation VR2-támogatással is rendelkezik, így akinek eddig kimaradt a játék, az a próbaverzióban a vezetés realizmusának egy teljesen új szintjét élheti át. Ez az új verzió PlayStation 30. évfordulóját hivatott ünnepelni és a Playstation Blog szerint ezizgalmas világába.