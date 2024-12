A harmadik résszel nagyjából megegyező méretű világot kap a The Witcher 4

Emberünk a Friends Per Second Podcastban beszélt ugyanis a játék világáról, ami a méretét tekintve szerinte nagyjából ugyanakkora lesz, mint a harmadik epizódban látott hatalmas térkép,Aki elfelejtette volna, a harmadik epizód térképe a kiegészítőkkel együtt nagyjából 142 négyzetkilométer volt, és bár arról nincs hír, hogy a The Witcher 4 mely területeket hozza vissza a látottakból, de ez a méret még ma is impozánsnak tekinthető.

The Witcher IV kapcsán azon túl, hogy ismerjük a főszereplő kilétét, egyelőre nem sok információ áll a rendelkezésünkre, így minden apró morzsának nagyon örülünk, és most Gosia Mitrega vezető producer is elhintett egyet.'>