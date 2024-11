A harcról szól az Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & The Envisioned Land friss trailere

A Koei Tecmo és a Gust ma új részleteket árult el a tavasszal megjelenő Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Landről, a játék második trailere a harcrendszerbe és a szintézis funkcióba enged bepillantást.

Az RPG 2025. március 21-én jelenik meg Switchre, PS4-re, PS5-re, PC-re és a franchise történetében először Xbox Series X|S-re és Xbox Onera. A friss kedvcsinálóból kiderül, hogy a jól ismert szintézisek elérhetőek lesznek, ami egy elég trükkös rendszer, de rengeteg különböző összetevőt kombinálhatunk, amelyek hasznosak lesznek a harcban és a felfedezésben.élményben lehet részünk, ami eltér a franchise korábbi játékaitól, ezáltal aktív harc közben is mozoghatunk és cserélhetünk karaktereket. További kombókra is számíthatunk, amelyeket aktiválhatunk a csata alatt, illetve bejelentették a Premium Boxot és a Special Collection Boxot az előrendelőknek.

