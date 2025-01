A közelgő megjelenés apropójából a Sega és a Ryu Ga Gotoku Studio bemutatott egy friss trailert a Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii című különc játékhoz, amelyben a harcrendszer prezentálása kapta a főszerepet.

Nem véletlenül, hiszen hiába válnak jól ismert hőseink kalózokká, attól ők még továbbra is brutális bunyósok lesznek és amennyiben kétségeink vannak efelől, csak vessünk egy pillantást az alábbi kedvcsinálóra, amelyen Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii megjelenését továbbra is február 21-én várhatjuk világszerte PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re egyaránt, ha pedig ismerkednél vele, itt a remek alkalom.

