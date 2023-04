A GTA IV születésnapját ünneplik a rajongók

Ma 15 éve, hogy a Rockstar Games a Grand Theft Auto IV -el bevette a PlayStation 3-at, az Xbox 360-at és a PC-t, ennyi évvel később a játékosok képernyőképekkel, történetekkel osztják meg emlékeiket.

A 2008. április 29-én megjelent Grand Theft Auto IV visszavitte a játékosokat Liberty Citybe Niko Bellic, egy volt kelet-európai katona személyében, aki az Egyesült Államokba vándorolt, hogy elmeneküljön bűnözői múltja elől. Ez volt az első rész a Grand Theft Auto "HD-univerzumában" és sokan még most is csodálkoznak, hogy aEgy Reddit-felhasználó a játék subredditjén megosztott néhány képernyőképet és az azt követő spin-offból, a The Ballad Of Gay Tonyból. A poszt nagy beszélgetést váltott ki, van,akinek ez volt az első játék, amit előrendelt, egy másikuk azt emelte ki, forradalmi volt a nyílt világú játékok között abban az időben. Sokan megdöbbentek azon, hogy a cím valójában milyen idős, az egyik felhasználó "nem tudja elhinni", hogy a Grand Theft Auto IV tizenöt éves.