A Gothic 1 Remake új trailere bemutatja, mi változik az eredetihez képest

Az Alkimia Entertainment és a THQ Nordic közzétette a Gothic remakehez kapcsolódó Making Of sorozat második részét, amelyben a fejlesztők arról beszélgetnek, hogyan alakítják át a címet a modernné, miközben tiszteletben tartják az eredetit.

Bár a Gothic remake célja, hogy hű legyen az eredetihez a játékmenetet és a narratívát illetően, a stúdió reményei szerint ezek finomításai is felemelik a klasszikus RPG-t. Reinhard Pollice stúdióigazgató elmagyarázta, hogy azok a narratív változtatások leginkább aszolgálnak majd.Arra is koncentrálnak, hogy a remake is olyan lélegző, nyitott világgal rendelkezzen, mint amilyenről az eredeti is ismert. Javier Untoria vezető designer arról beszélt, nem csak az NPC-k otthonát, vagy beosztását konfigurálják, hanem egy élő, sok karakteres világot hoznak létre. Gothic 1 Remake nek még nincs megjelenési dátuma, de PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re még az idén érkezik, a Steamen pedig továbbra is kipróbálható demó formájában.

