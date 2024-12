A God of War művészeti igazgatója csatlakozott a Naughty Doghoz

Nagy változás következett be két belsős PlayStation stúdió háza táján, lévén kiderült, hogy gazdát cserélt a God of War eddigi művészeti igazgatója, aki mostantól a Naughty Dog csapatát erősíti majd.

Raf Grassetti azért cserélt csapatot, mert, amiről egyelőre annyit tudunk, hogy még PS5-re készülődik, és a God of War, illetve a God of War Ragnarök művészeti igazgatójának jóvoltából biztosan egy egészen új szintet képvisel majd még a csapathoz viszonyítva is.Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Raf már 2023-ban kilépett a Sony Santa Monica stúdiójából, és akkor a Netflixhez ment dolgozni, de októberben onnan is távozott, hogy most újra a PlayStation kötelékében találhassa magát.