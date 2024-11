A Ghostwire: Tokyo és a Witch It megy most ingyen az Epic Games Store-on

Ismét két nagyszerű videojátékot kapunk ajándékba az Epic Games Store-on keresztül, amihez nem is kell mást tennünk, csak regisztrálnunk, vagy amennyiben már tagjai vagyunk a rendszernek, akkor kosárba tenni őket.

A két cím közül az egyik a Witch It , amely valójában nem más, mint egy többjátékos móka, ahol mások társaságában az lesz a lényeg, hogy megtaláljuk a falu boszorkányait, akik természetesen szinte bárminek álcázhatják magukat a pályákon, szóval nem lesz éppen egyszerű a dolog.A másik ingyen játék a Ghostwire: Tokyo lett, ami egy olcsó darab, sőt nem is túl régi, de most lehetőségünk nyílik a gyűjteményünk részévé tenni teljesen ingyen, ha elutaznánk a természetfeletti lények által fertőzött Tokió városába.