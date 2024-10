A Ghostwire: Tokyo és a Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged is a novemberi PS Plus ajándékai között

Három nagyszerű játékkal kedveskedik novemberben is a Sony a PS Plus előfizetőinek, így november 5 és december 2 között részünk lesz némi száguldozásban, horrorisztikus élményben és sok-sok akcióban is.

Az előttünk álló időszakban ugyanis PS4-re és PS5-re is ingyen megkapjuk majd aés a, amelyek közül előbbi egy vadonatúj játék lesz az ismert anime alapján, míg utóbbi a száguldásra koncentráló árkád autós játék, benne több mint 130 Hot Wheels járgánnyal.A harmadik játékot kizárólag PS5-re kapják meg az előfizetők, így akerül be a kínálatba, amelyben valóban Tokió városába utazhatunk, amely felett halálos természetfeletti erők vették át az irányítást, és a mi feladatunk az lesz, hogy megküzdjünk velük és felfedezzük a háttérben megbújó sötét igazságot.