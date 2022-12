A Ghost of Tsushima írója dolgozik majd a BioShock 4 sztoriján

Kezd körvonalazódni a következő Bioshock-rész, felpörögtek végre az események a játék körül, egy igazi iparági nagyágyú, Liz Albl csatlakozott ugyanis nemrégiben a Bioshock 4 kreatív csapatához, a hölgy nevéhez több korábbi AAA-s játék sztorija is köthető.

The dream is real! So happy to announce I've joined Cloud Chamber as Narrative Lead on BIOSHOCK ? pic.twitter.com/tdNfvar7x2 ? Liz Albl (@mslizalbl) December 7, 2022

A 2K Games legendás steampunk sorozatának, a Bioshocknak a következő epizódja körül még mindig rengeteg a kérdőjel, a legutolsó híresztelések szerint 2024-ben számíthatunk a Bioshock 4-re , ami állítólag a 60-as évekbeli Antarktiszra kalauzol majd el minket.Szerencsére ezúttal jó hírekkel tudott szolgálni a játékot fejlesztő Cloud Chamber csapata, egy igazi iparági veteránnal bővült ki ugyanis nemrégiben a kreatív team. Liz Albl a Twitteren jelentette be a jó hírt, miszerinta Bioshock 4 fejlesztésében, a játék sztoriján fog majd dolgozni.Az író korábban olyan játékok sztoriján ügyködött, mint a Ghost of Tsushima, az Assassin's Creed IV: Black Flag, a Watch Dogs: Legion, a Far Cry 4 és a Far Cry 5. Állítólag a sztori több befejezéssel is fog majd rendelkezni, valamint régi ismerősök is visszaköszönnek majd. Bízunk benne, hogy hamarosan további újdonságokról is beszámolhatunk majd nektek.