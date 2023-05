A Gears 5 és a Deathloop is a GeForce Now Xboxos kezdőcímei között

Jó ideje dolgozik a lehetőségen a Microsoft, hogy saját játékait különböző játékstreamelő szolgáltatások kínálatába is elhozza, amelyek közül egyértelműen kiemelkedik a GeForce Now, ahol el is indult a folyamat, elsőként a Gears 5 érkezett meg a kínálatba.

A játék május 18-án csatlakozott a kínálathoz a Tin Hearts és a The Outlast Trials kíséretében, de nem sokkal ezután jönnek a következő címek is, így a folytatásban a Deathloop, a Grounded és a Pentiment landol május 25-én, ezután pedig folyamatosan tervezi a cég a játékmegjelenéseket.A játékok beszerzésének forrása az Epic Games Store valamint a Steam lehet, de a cég dolgozik, hogy saját alkalmazásboltja, a a Microsoft Store támogatása is megvalósuljon, ezt a következő hónapokban tervezik. A megvásárolt Xbox PC-címeket, és természetesen a normális működéshez GeForce Now előfizetés is kell (van ingyenes, limitált verzió is).