Bár korábban mást vártunk, végül egy kellemes kis videojátékkal lepett meg minket ingyen az Epic Games Store, akik ezen a héten a logikai címek kedvelőinek szeretnének kedvezni egy aprósággal.

Ez az apróság nem más, mint a Freshly Frosted , ami egy különleges logikai játék, benne 144 fejtörővel, amely a legkülönfélébb süteményeket, de főleg fánkokat állít a középpontba, a cél pedig minden pályán a felmerülő nehézségek megoldása.Ha nem szívesen lennénk fánkpakolók, akkor jó hír lehet, hogy az Epic Games Store aktuális ajánlatai között a Rumble Club is szerepel. Ha ismerjük a játékot, akkor most néhány napig 1000 goldot és 100 gemet zsebelhetünk be hozzá ajándékba.