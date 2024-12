A franchiseban először kaphat live service funkciókat a készülő The Witcher multi

A CDPR Project Sirius munkacímmel futó The Witcher multiplayer játéka egy live service cím lehet, ami a fantasy franchiseban először fordulhat elő, erre a The Molasses Flood friss álláshirdetése utal.

A CDPR által közzétett álláshirdetésben a The Molasses Floodhoz keresnek egy design igazgatót és nemrégiben bukkant fel, megjegyezve, hogy az illető a Project Siriuson fog dolgozni. A feltételek között szerepel legalább 5 év vezető tervezői, vagy tervezési igazgatói tapasztalat, lehetőleg egy AAA akciójátéknál, vagy többjátékos címnél élő szolgáltatási elemmel.Egy másik The Witcher álláshirdetés, - amelyet még korábban, de idén adtak fel, - azt sugallta, hogy a közelgő címben lesz karakterosztály-rendszer és a hirdetés megerősítette a projekt multiplayer részleteit is, azaz afunkciókat kaphat majd.