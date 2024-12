A franchise legnagyobb főellensége jött a Fallout 76-ba

Vadonatúj endgame tartalommal bővült a Fallout 76 , a Gleaming Depths elhozta a régen várt raideket, melyekben négy fős csapatokban leereszkedhetünk a föld alá, egy titkos Enclave-laborba és mindenre szükségünk lesz a túléléséhez.

Aztalálkozhatunk, köztük egy új főellenséggel, az eddigi legnagyobbal bármely Fallout játékban. Az Ultracite Terror egy mélyben ólálkodó, mutáns szörny, rajta kívül is komoly összecsapásokra számíthatunk.A nagy kihívásokkal nagy jutalom is jár: a Legendary rendszer 4 csillagra bővült, új 4 csillagos fegyverekkel, páncélokkal és modokkal, melyeket a Gleaming Depths raidben lehet megszerezni. A Gleaming Depths elhozta a játékoscímeket (Player Titles) és C.A.M.P. házikedvenceket is, ezen kívül megjelent a Season 19: The Scientific Forge is.

Nézd nagyban ezt a videót!