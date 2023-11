A Sega és a Ryu Ga Gotoku Studio csapata bemutatták a Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name című videojáték legújabb kedvcsinálóját, amivel nem kisebb céljuk volt, mint megismertetni egy kicsit alaposabban is a főszereplőt.

, aki a franchise kedvelői előtt nem lesz éppenséggel ismeretlen annak ellenére sem, hogy itt és most Joryu kódnév alatt szerepel majd, bár azt nem igazán kötik az orrunkra, hogy pontosan miért.Amennyiben tetszett a látvány, a Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name november 9-én jelenhet majd meg PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!