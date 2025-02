A főhősről szól az első Onimusha: Way of the Sword trailer

A Capcom bemutatta az első Onimusha: Way of the Sword trailert a rajongók számára, aminek részeként először a főhős karakterét prezentálták nekünk, aki történetesen nem lett más, mint Miyamoto Musashi, a nagybetűs legenda.

A japán történelem egyik valóban élt, létezett és legendássá érett alakja ugyanis a főszereplő lesz az új Onimusha-játékban, mi több egy vad és fiatal szamurájt alakít majd, akinek a legkülönfélébb természetfeletti lényekkel és démonokkal kell harcba szállnia.Érdekesség, hogy, aki többször is alakította a legendás történelmi személyt a filmvásznon. Az Onimusha: Way of the Sword valamikor 2026-ban érkezik PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re.

Nézd nagyban ezt a videót!