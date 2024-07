Ismét különleges videojátékkal lehetünk gazdagabbak abban az esetben, ha élünk az Epic Games Store ingyenes ajánlatával, sőt mi több, még a párizsi olimpia alkalmából is kedveskedtek nekünk egy kis aprósággal.

Aki ugyanis nem akar 20 ezer forintnak megfelelő összeget fizetni érte, az most pár napig teljesen ingyen letöltheti az Olympics GO! Paris 2024 című videojátékhoz az Exclusive Outfits Pack csomagot, banne nagyon sok extra kinézettel és egyéb aprósággal.Ha inkább az ingyen teljes játékra fáj a fogunk, ezen a héten a F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch lett a szerencsés kiválasztott, amely egy különleges sci-fi világban játszódó metroidvania, amelyben egy eléggé felturbózott nyuszi lesz a főhős.