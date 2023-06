A Final Fantasy VII Rebirth lesz az első duplalemezes PS5 játék

Final Fantasy VII Rebirth is felbukkant az eheti Summer Game Festen és egy új gameplay trailert is bemutattak, megerősítették a hatalmas nyílt a világot, a videó legvégén pedig kiderült, hogy a játékhoz két lemezre lesz szükség.

A trailer zárásakor egy felirat jelent meg, melyben az állt, hogy "Early 2024, on 2 disks", így a Final Fantasy VII Rebirth lesz az első játék a PS5-re, amelyet két lemezen adnak ki. Vagyis a játék lényegesenláttunk, ami figyelemre méltó, hogy a konzol életciklusában viszonylag korán vagyunk és még a Final Fantasy XVI -nak sem kell ennyi.A címről közel egy év hallgatás után adott hírt a Square Enix, a két lemezes leleplezésen kívül azt is láthattuk, hogy a Rebirth egy hatalmas, nyitott világot fog tartalmazni. Red XIII ezúttal játszható lesz, a Remakeben csak vendég volt és Yuffie is feltűnik egy rövid ideig, így ő is szerepelni fog benne.

Nézd nagyban ezt a videót!