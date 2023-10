A FIFA 23-hoz mérten 30 százalékkal csökkentek az EA Sports FC 24 eladásai

Rossz hírek érkeztek a FIFA-sorozat utódjaként említett EA Sports FC első évadáról, lévén kiderült, hogy az Egyesült Királyságban nem éppen úgy indított a játék, ahogyan azt sokan elvárták volna tőle, éppen ellenkezőleg.

A GameIndustry.biz információi szerint, ami nyilvánvalóan csak egyetlen ország a sok közül, de mivel a sorozat mindig is arrafelé volt a legnépszerűbb, ez nem túl szerencsés előjel.Érdekesség ugyanakkor, hogy a teljes piacot tekintve az EA Sports FC 24 az év második legtöbbet eladott videojátéka lett a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mögött, tehát dacára a visszaesésnek, a széria még ennek ellenére is köszöni jól van.