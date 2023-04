A fénykard csaták mellett Coruscant is feltűnik a Star Wars Jedi: Survivor legújabb trailerében

Nyakunkon a Star Wars Jedi: Survivor megjelenése, a stúdió pedig az eddigieknél még jobban pörget minket a premierre, a legújabb - és a cím szerint utolsó - gameplay trailerben Cal csatáiból látunk látványos részleteket és és feltűnik egy rövid időre a központi város, Coruscant is.

A jelenleg is zajló Star Wars Celebration eseményen Stig Asmussen, a Respawn fejlesztője szerint a Jedi Survivor méginkább elmélyíti az előző epizód Metroidvania stílusát, ez bizony az alábbi trailerből is kivehető. Ahogy azt is láthatjuk, hogy Cal Kestis egy hatalmas barlangszörnnyel harcol, egy AT-ST lépegető tetejére ugrik, de a The Phantom Menace-ből is találkozunk droidokkal.Rengeteg fénykard csata,, na és persze Coruscant (a 43. másodperc környékén) - egyszóval elég színes kompánia vár minket a Star Wars Jedi: Survivor utolsó trailerében. A játék megjelenésére már csak április 28-ig kell várnunk.