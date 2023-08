A felébredő nagypapa zavar bele a menekülésbe a The Texas Chain Saw Massacreben

The Texas Chain Saw Massacre könnyedén magába foglalja az 1974-es klasszikus hangulatát, Leatherface, a szakács és a stoppos mellé csatlakozik Sawyer nagypapa is, de jelenléte a menekülés pillanataiban tolakodóan hat.

A játék fórumain többen megindokolták, miért kellene eltávolítani a nagyapa cutscenet a játékból. A feltöltött videókon az látszik, amint menekülnek Leatherface elől, de aa játékmenetet. Bár a riasztás mind a túlélők, mind a családtagok, vagyis az ellenséges játékosok számára hasznos, mégis sokakat zavar.Mások arról számoltak be, hogy az értesítés akadályozza az eszközök használatát, vagy megszakítja az akciókat is, így ha éppen egy képességet használunk, az a cutscene alatt is tovább csökken. A játékosokat javaslatokat dolgoztak ki, amelyeket a fejlesztő Gun Interactive beépíthetne, így például elég lenne egy kis értesítés a képernyő alján.Szerintük az értesítés jelenlegi formájában tisztességtelen előnyt jelent a túlélőkre vadászók számára, de hogy ez a változtatás a jövőbeni frissítésekben is megjelenik-e, azt még nem tudni. A bosszantó cutscene ellenére jól kezdett a cím, Wes Keltner vezérigazgató megosztotta, hogy egymillió játékosuk volt 24 óra alatt. Az említett nagyapás bevágás a lenti streamben is látható, 1:58-tól:

