A fejlesztők szerint a Baldur's Gate 3-nak 17 ezer befejezése lehet

Maga a Larian Studios dicsekedett a Baldur's Gate lenyűgöző hosszával, az év elején azt állította, hogy a játék több mint 174 órányi filmfelvételt tartalmaz majd, ez kétszer annyi, mint a Trónok harca sorozat és most egy újabb hatalmas szám derült ki.

Akik már elkezdték a játékot a korai hozzáféréssel , azok tudhatják, hogy számos döntést hozhatunk, amelyek mindegyike meghatároz bizonyos eseményeket, amelyek megtörténnek később. Ez tehát különböző befejezéseket eredményez, a Larian most elárulta, hogy a Baldur's Gate 3-nak összesen 17 ezer befejezési variációja van.Chrystal Ding, a játék egyik vezető írója elárulta a FextraLifenak, hogy 6 hónapig dolgozott a cím befejezésén és hogy ennyi különböző végkifejletre számíthatunk. Ezt a Larian kiadói igazgatója, Michael Douse is alátámasztotta, aki egyszerűen csak annyit tweetelt: "Ó, nem, megtalálták a 17 000-es számot".mutat majd, mégis 17 ezer felhasználó különbözőképpen zárhatja le, még ha ezek rendkívül kicsi változtatások is. Már nem kell túl sokat várnunk, hogy magunk is megtapasztalhassuk az egyik ilyen befejezést, hiszen a Baldur's Gate 3 augusztus 3-án kilép az Early Accessből, egy hónappal később PlayStation 5-re is megjelenik.