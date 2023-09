A fejlesztő szerint a felújított Alone in the Dark nem remake és nem is folytatás

Az Alone in the Dark célja, hogy a régi játékosoknak valami ismerőset adjon, az újaknak pedig valami frisset, ez nem könnyű feladat - mondta a Fear Festen a Pieces Interactive kreatív igazgatója és írója, Mikael Hedberg (SOMA, Amnesia).

Az interjúban még egyszer hangsúlyozta, hogy az Alone in the Darkot sem folytatásnak, sem remakenek szánja, hanem inkább valami újnak, a régi dolgok szétszedése és újbóli összerakásának. Elmondta, inkább a régi játékok "hátborzongató érzését" akarja tisztelni, minthogy megpróbálná újraalkotni azt, mindemellettA két főszereplőt Jodie Comer (Megszállottak viadala, Free Guy) és David Harbour (Stranger Things, Fekete Özvegy) keltette életre, Hedberg szerint "fantasztikusak" voltak. Szerinte Jodie csodálatos munkát végzett azzal, hogy szomorúságot és tragédiát vitt bele Emily karakterébe, de Mikael azt állítja, hogy mindketten sokkal érdekesebbé tették a karaktereiket.

