A fegyverekről szól a rajzfilmszerű Mouse: P.I. For Hire friss trailere

A Fumi Games és a Playside egy új trailert osztott meg a MOUSE: PI For Hire-höz, amely idén jelenik meg és egy fekete-fehér, old school rajzfilmes stílussal bír, a friss kedvcsináló alapján pedig egészen furcsa fegyverek is lesznek.

A stílus ellenére ez egy FPS, tele nagyszerű animációval és hihetetlenül ötletes fegyverekkel, erre koncentrál a friss előzetes. A fejlesztők szerint kiélhetjük majd sci-fi álmainkat ezekkel aerővel bír.A Tommy pisztolyoktól a robbanékony tűzerőig használhatunk bármit, ami a stílusunkhoz való, mindezek mellett különböző erősítőkkel fokozhatjuk a közelharci tudásunkat. A Mouse: P.I. For Hire idén jelenik meg PC-re és konzolokra, de pontos megjelenési dátum még nincs.

