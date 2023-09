A Neowiz jóvoltából egy friss gameplay videó látta meg a napvilágot a sokak által várt Lies of P című soulslike videojátékról, amelyben Pinokkió történetének alaposan kiforgatott, meglepően sötét változatát ismerhetjük majd meg.

Az alkotásban óriási szerepet kapnak a harcok, azon belül is a fegyverek, a készítők ezért most úgy döntöttek, hogykeretein belül alaposabban bemutatnak néhány ikonikus dolgot, amivel lehetőségünk nyílik majd megküzdeni a különféle rémségekkel.Amennyiben megtetszett a látvány, a Lies of P megjelenésére már egyáltalán nem kell sokat várnunk, az várhatóan szeptember 19-én érkezik PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re egyaránt.

