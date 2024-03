A Far Cry-sorozat 20 éves évfordulóját ünnepli a Ubisoft

Bár számunkra is hihetetlen, de idén márciusban - egészen pontosan jövő szombaton - lesz napra pontosan 20 éve annak, hogy elrajtolt a Far Cry-sorozat, aminek apropójából a Ubisoft egy több mérföldkőből álló ünnepséget szervezett.

Azon túl ugyanis, hogy bejelentették: eddig már több mint 90 millió játékost vonzott be a széria eddig megjelent kilenc epizódja, az elkövetkezendő napokban izgalmas események, friss tartalmak várják majd a rajongókat ezekben, sőt március 21-én még egy livestream is lesz, amelyben maguk a fejlesztők tartanak egy kis múltidézést.Ha mindez nem lenne elég,, de hogy egy esetleges új rész bejelentése is sorra kerülhet-e majd a napokban, arról nem igazán hallottunk semmit sem.

