A Fallout Classic Collection és a Wild Card Football az Epic Games Store aktuális ingyen játékai

Nem kettő, nem három, hanem rögtön négy ingyen játékot ad nekünk ezen a héten az Epic Games Store, hiszen egy kollekció részeként egy klasszikus sorozat összes klasszikus epizódjához hozzáférhetünk néhány kattintással.

Ezen a héten ugyanis teljesen szabadon begyűjthetjük magunknak a Fallout Classic Collectiont , aminek részeként az első Fallout, a Fallout 2 és a Fallout Tactics: Brotherhood of Steel is megtalálható, azaz lehetőségünk nyílik egyhuzamban átélni a legendás RPG élményét akár egyszerre.Ez azonban még nem minden, hiszen ezen a héten a Wild Card Football is befigyelt az ingyenes címek között, ami az amerikai foci árkád vonalának kedvelőinek okozhat hatalmas örömet. Érdemes lecsapni rá a sportjátékok kedvelőinek!