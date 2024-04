A Fallout 5 érkezéséről biztosította a rajongókat a Bethesda

A közelgő televíziós sorozat miatt óriási a felhajtás most a Fallout-sorozat háza táján, amit a Bethesda bolond lenne nem kihasználni egy vadonatúj játék elkészítésével, noha látszólag nem nagyon erőltetik magukat ezen a téren.

Érdekesség, hogy az első évad premierjét egy nagy műsorral ünnepli majd a Bethesda, aminek érdekes módon a Fallout 5 címet adták a keresztségben. Ez rögtön felcsillantotta a játékosok szemét, így a ComicBook csapata fel is kereste Todd Howardot, hogy ugyan magyarázza már meg mindezt.A Bethesda egyik első embere pedig így is tett: kiemelte, hogy a műsornak semmi köze nem lesz a videojátékokhoz, noha a TV sorozatot is úgy készítették el, mint amikor egy játéknak állnak neki, de határozottan elutasította, hogy ezt tekintenék a Fallout 5-nek, de ezzel a fricskával zárta mondandóját: