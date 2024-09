A Fall Guys-hoz hasonló játékmenetet hozhat a készülő Assassin's Creed multi

Jó ideje már annak, hogy a Ubisoft megerősítette, készül egy multiplayer Assassin's Creed játék, melynek kódneve Invictus és bár hivatalos részleteket nem árultak el a projektről, de egy megbízható kiszivárogtató szerint a Fall Guyshoz hasonlóan épül fel.

Pour venger mon Slapp, voici des infos sur Assassin's Creed Invictus, le jeu multijoueur censé sortir l'année prochaine :



- Ce sera une sorte de "Fall Guys" : 16 joueurs (pour le moment) qui s'affrontent sur plusieurs manches avec des "jeux" différents.

A Twitteren/X-en a megbízható Assassin's Creed bennfentes xj0nathan megosztott egy leírást a. A legmeglepőbb részlet, hogy az Invictus "egyfajta Fall Guys lesz", már ami a mérkőzések felépítését illeti.A játék több fordulóból áll majd, különböző módokkal, például Team Deathmatch, Free-For-All és egy platformos gyorsasági játék is várható. A Fall Guys hasonlóságát az is erősíti, hogy jól kell teljesítenünk ahhoz, hogy kvalifikáljuk magunkat egy újabb fordulóba, ahol kiválaszthatjuk a képességeinket és létrehozhatunk egy buildet.Nem túl meglepő, de a szivárogtató azt is állítja, hogy Ezio és Cesare Borgia játszható karakterek lesznek az Invictusban. A játékmenetről azt írta még, hogy "nagyon arcade" lesz, a pályák pedig a franchise helyszíneire utalnak majd: Bagdad, tengeri szigeti, japán környezet.